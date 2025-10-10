Pesquisar

Campanha de conscientização

Armas de brinquedo são destruídas por crianças em escola de Londrina

Redação Bonde com CML
10 out 2025 às 15:21

Foto: Fernando Cremonez / Divulgação CML
Estudantes, autoridades e integrantes de forças policiais acompanharam, na manhã desta sexta-feira (10), a destruição de armas de brinquedo entregues voluntariamente por crianças, durante o 12º Manifesto pela paz e pelo desarmamento infantil.

Realizado na Escola Municipal Anita Garibaldi, no Jardim Espanha, o ato teve como objetivo conscientizar crianças e adolescentes de que a resolução de conflitos deve ocorrer por meio do diálogo, e não da violência. A ação reforça a campanha "Arma não é brinquedo", instituída pela lei municipal nº 9.188/2003.


O manifesto foi promovido pelo Movimento Londrina Pazeando e pelo Compaz (Conselho Municipal de Cultura de Paz). A data foi escolhida pela proximidade com o Dia da Criança (12 de outubro), reforçando o apelo às famílias para que evitem presentear os filhos com esse tipo de produto. Após a destruição das "armas", os materiais residuais serão encaminhados para a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis e de Resíduos da Região Norte de Londrina, para que sejam reciclados.

SELO MUNICIPAL


O manifesto integra a campanha "Arma não é brinquedo" e que está prevista na lei municipal nº 9.188/2003. Como instrumento desta política pública, o município concede a empresas que não comercializam armas de brinquedo um selo com a frase: “Arma não é brinquedo… dê abraços!”

O reconhecimento, com validade de dois anos, é entregue em cerimônia realizada na CML. Ele pode ser exposto nos estabelecimentos e utilizado na publicidade das empresas. Além disso, os nomes das empresas que apoiam a campanha são divulgados nos sites oficiais do Executivo e do Legislativo. 


A concessão do selo ocorre preferencialmente na terceira semana de novembro, durante as comemorações da Semana Municipal de Justiça Restaurativa. Neste ano, a 8° Semana da Justiça Restaurativa será realizada de 17 a 21 de novembro, e a 14ª Entrega do Selo "Arma não é brinquedo" está agendada para o dia 18 de novembro, às 14h45, durante a sessão plenária da CML.


MANIFESTO

O 12º Manifesto pela paz está inserido na Estratégia Londrina Cidade Educadora para Cultura de Paz, prevista no MasterPlan 2024 de Londrina. A iniciativa está em consonância com os princípios da ONU (Organização das Nações Unidas) para uma cultura de paz e não-violência, reforçando o compromisso da cidade em educar as novas gerações para a paz.

(Com informações da Câmara Municipal de Londrina)

