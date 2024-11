Armas somem do Batalhão do Exército em Cascavel, e inquérito apura envolvimento de militares

Nove pistolas sumiram de uma unidade do Exército brasileiro no Paraná, o 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada, localizado em Cascavel, no oeste do estado, de acordo com um comunicado à imprensa feito pelo Comando da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, que também fica na cidade.





O sumiço foi identificado no domingo (17), após uma conferência de rotina na reserva de armamento do local.

Um inquérito policial militar foi instaurado pelo comando para apurar o caso. O envolvimento de militares no furto das armas está entre as hipóteses da investigação. A apuração, que tramita de forma sigilosa, tem um prazo de até 40 dias para ser concluída.





O sumiço das pistolas Beretta, calibre 9 mm, foi percebido pouco antes das 14 horas de domingo, de acordo com o general Evandro Rocha, da Comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada.

Desde então, uma operação foi mobilizada na cidade, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. A chamada Operação Ágata bloqueia pontos das principais vias da cidade.