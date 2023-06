Arquidiocese de Londrina pode pedir santificação de Karoline e Luan

A Arquidiocese de Londrina avalia pedir a santificação do casal de namorados Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, ambos de 16 anos, vítimas de um atentado a um colégio de Cambé, na segunda-feira (19).





A informação é do departamento da Arquidiocese que trabalha com os jovens e adolescentes que participam de grupos de oração. De acordo com o setor, a possibilidade de uma “solicitação para um processo diocesano de reconhecimento da santidade dos dois jovens” está sendo avaliada.

Namorados há pouco mais de um ano, o jovem casal frequentava com afinco as missas e os grupos de oração da Paróquia Santo Antônio, de Cambé, na Região Metropolitana de Londrina. Por meio de carta, o Setor Juvenil da arquidiocese diz “reconhecer publicamente a virtuosa trajetória de vida dos jovens”, assim como “a santidade do namoro e a participação deles na comunidade cristã e nos sacramentos”.





No texto, também é detalhado que pouco tempo antes de sua morte, Karoline Alves recebeu o sacramento da Reconciliação, o que “testemunha a compreensão de Karoline sobre a graça recebida que a preparou verdadeiramente para a visão beatífica”. Já Luan Augusto recebeu, também há pouco tempo, o sacramento do Crisma “para ser fortificado na sua vida interior de fé”.





Waldomiro da Silva, avô de Luan Augusto, disse pouco antes do sepultamento do neto, na manhã desta quarta-feira (21) que, na entrada e saída do colégio, ele beijava a testa da namorada e cada um fazia o sinal da cruz no outro. Eles faziam o segundo grau no Colégio Estadual Helena Kolody.





