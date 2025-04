Assentamento do MST Eli Vive celebra 16 anos com festa rural em Londrina

“A festa de aniversário do Ei VIve já é um evento tradicional, esperado por todas as comunidades de reforma agrária da região, e também pelos nossos parceiros e simpatizantes urbanos”, comenta Edelvan Carvalho, uma das lideranças do assentamento. “Nós entendemos que 16 anos é uma vida curta ainda, de um assentamento jovem, mas que já construiu muito e se solidificou como comunidade camponesa. A festa é para celebrar as nossas vitórias e nos animar para continuar construindo o futuro”, conclui.

Neste domingo (23), o assentamento Eli Vive, localizado no distito de Lerrovile, em Londrina, promove uma festa rural para celebrar os 16 anos da comunidade. Com atividades para as crianças, ato político com autoridades, almoço e programação musical, a comemoração começa às 11h e tem entrada gratuita.

Para o dia todo





A programação começa cedo, com ação entre as famílias assentadas e ato com autoridades políticas do estado. A partir das 11h30, a dupla Gustavo e Nicolly abre os festejos com uma boa dose de modão sertanejo. Às 13h, é a vez da dupla Diego e Thainara agitar a tarde com repertório de forró pé de serra. O almoço deve ser servido por volta do meio-dia, com costelada (R$ 50 o quilo) e porção de salada e mandioca da reforma agrária (R$ 10).

A festa continua com show de prêmios, que será seguido pelo mati-baile. Principal atração do dia, o baile recebe o Gaiteiro Jack, a partir das 16h30. Ao longo do dia, a comunidade ainda deve comercializar petiscos e bebidas, além de produtos da reforma agrária.