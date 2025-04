Todos os dias, as cerca de 370 tone­la­das de lixo orgâ­nico des­car­ta­das pelos quase 600 mil lon­dri­nen­ses têm como des­tino final a CTR (Cen­tral de Tra­ta­mento de Resí­duos). O aterro sani­tá­rio é res­pon­sá­vel pelo manejo cor­reto do mate­rial orgâ­nico pro­du­zido nos domi­cí­lios, mas pode­ria ir muito além na sua fun­ci­o­na­li­dade, trans­for­mando um pas­sivo ambi­en­tal em fonte de receita para o muni­cí­pio.





Da decom­po­si­ção de todo o resí­duo depo­si­tado nas célu­las do aterro é pos­sí­vel extrair bio­gás e bio­me­tano, com­bus­tí­veis natu­rais e reno­vá­veis de grande poten­cial energé­tico e valor eco­nô­mico. A cap­ta­ção des­ses dois gases ainda con­tri­bui­ria para redu­zir as emis­sões de metano na atmos­fera, o mais nocivo entre os GEEs (Gases de Efeito Estufa), res­pon­sá­veis pelo aque­ci­mento glo­bal. O metano chega a ser 80% mais polu­ente do que o gás car­bô­nico.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo esti­ma­tiva feita pela Abi­o­gás (Asso­ci­a­ção Bra­si­leira do Bio­gás e do Bio­me­tano) a pedido da FOLHA, das 370 tone­la­das diá­rias de lixo des­car­ta­das no aterro pode­riam ser extra­í­dos 20.252,15 Nm3 (nor­mal metro cúbico) de bio­gás ou 11.138,68 Nm3 de bio­me­tano. Com esse volume de bio­me­tano seria pos­sí­vel abas­te­cer 55 cami­nhões, inclu­sive os veí­cu­los uti­li­za­dos no ser­viço de coleta de lixo, por exem­plo, segu­indo os pre­cei­tos da eco­no­mia cir­cu­lar, que é des­car­bo­ni­zar a eco­no­mia e encon­trar novas for­mas de rea­pro­vei­ta­mento máximo dos resí­duos.





Desde 1970, a extra­ção de recur­sos natu­rais mais do que tri­pli­cou no mundo, segundo a ONU (Orga­ni­za­ção das Nações Uni­das). Em 50 anos, houve um aumento de 45% no uso de com­bus­tí­veis fós­seis. Até 2060, estima-se que as emis­sões de GEEs podem cres­cer em 43%.

Publicidade





Metade do total glo­bal de emis­sões de GEEs é pro­ve­ni­ente da extra­ção e do pro­ces­sa­mento de mate­ri­ais, com­bus­tí­veis e ali­men­tos. Essas ati­vi­da­des tam­bém res­pon­dem por mais de 90% da perda de bio­di­ver­si­dade e estresse hídrico, com impli­ca­ções dire­tas no aque­ci­mento glo­bal.