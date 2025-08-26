Atirador é detido com pistola sob banco da caminhonete durante blitz em Londrina

Um homem foi detido na manhã desta terça-feira (26) com uma pistola 9 milímetros sob o banco de uma caminhonete RAM durante blitz da Companhia de Trânsito da Polícia Militar na Rua Senador Souza Naves, em Londrina. De acordo com a PM, o homem tem registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), mas não tem direito ao porte de arma.

O veículo foi abordado porque as rodas extrapolavam os limites da lataria, indo além das dimensões permitidas. Ao vistoriar o eículo, encontsaram a rma municiada. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Divulgação/5º BPM



O condutor se apresentou como atirador esportivo, mas, a certificação não dá o direito de andar com a arma. O decreto que regulamenta os CACs determina que, durante o deslocamento entre domicílios e locais de prática de tiro, a arma deve estar desmuniciada e as munições, acomodadas em recipiente próprio e separado.

O veículo foi autuado com base nas leis de trânsito e entregue a um responsável habilitado. O condutor e a pistola foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS

Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.