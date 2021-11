Suspeito liga para a PM e confessa golpe fatal a homem em Maringá

Um homem de 45 anos contatou a PM (Polícia Militar) e foi preso por volta das 0h53 desta sexta-feira (26) após confessar a autoria de um golpe de faca que matou Odair Aparecido Lopes de Jesus, 34, em Maringá (Noroeste). Ele recebeu a equipe policial no portão de sua residência situada no jardim Alvorada e não apresentou resistência diante da prisão.

A PM disse ter sido solicitada a acompanhar o homem, que queria mostrar algo. Assim que teve acesso ao quintal, a polícia conseguiu visualizar o outro envolvido deitado no sofá, ensaguentado na região do tórax e já aparentemente morto.

Ao lado, em cima de uma mesa, encontrava-se uma faca com manchas de sangue.





O solicitante relatou que mora no local e que conheceu Jesus em uma casa de recuperação de usuários para drogas. Segundo sua versão, ele teria descoberto que o agora falecido estava cometendo maus tratos contra um idoso o qual ele cuidava e também contra sua esposa, que teria pedido ajuda ao suspeito da facada.





O relato ainda dá conta de que Jesus havia ido até a residência do suspeito pedir abrigo e, questionado acerca das atitudes violentas, teria se exaltado e tentado agredir o envolvido com uma faca. O morador, porém, teria conseguido desarmá-lo e com a mesma faca teria lhe aplicado um golpe no tórax, próximo ao pescoço.

Jesus havia desfalecido em seguida e o homem teria ligado para o disque-denúncia 190 para informar a situação descrita.





De acordo com a PM, que permaneceu na cena do crime até a chegada dos órgãos competentes, o confesso não apresentou nenhuma lesão aparente.





O médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito do atingido pela facada.