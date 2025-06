Avião da Índia com destino a Londres cai com 242 pessoas a bordo

Um avião da Air India com destino a Londres caiu nesta quinta-feira (12) com mais de 240 passageiros a bordo, logo após a decolagem, no aeroporto de Ahmedabad, no noroeste da Índia, informaram as autoridades. Segundo a autoridade policial local, parece não haver sobreviventes.





O voo AI 171 da Air India com destino ao Aeroporto de Gatwick, em Londres, transportava 169 passageiros indianos, 53 cidadãos britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a companhia aérea. A autoridade de aviação civil da Índia informou que o avião tinha dois pilotos e 10 tripulantes.

"Parece que não há sobreviventes entre as 242 pessoas a bordo" do avião que caiu em Ahmedabad, disse à AFP o chefe da polícia da cidade indiana.





"E como o avião caiu em uma área residencial e com alguns escritórios, há mais vítimas", acrescentou o chefe de polícia, G.S. Malik, sem revelar mais detalhes.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad", às 13h39, horário local (5h09 no horário de Brasília), informou a autoridade de aviação civil da Índia em um comunicado.





A agência afirmou que "havia 242 pessoas a bordo da aeronave", que tinha dois pilotos e 10 tripulantes.

A autoridade de aviação civil declarou que o avião caiu "fora do perímetro do aeroporto".





O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o acidente como uma tragédia "desoladora", para a qual não há palavras.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou seus sentimentos "aos passageiros e suas famílias neste momento tão doloroso".





"As imagens que emergem da queda de um avião com destino a Londres, transportando muitos cidadãos britânicos, na cidade indiana de Ahmedabad, são devastadoras", disse ele.

