Avião de pequeno porte cai em Piracicaba e deixa sete mortos

Uma aeronave de pequeno porte caiu em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (14) e ao menos sete ocupantes morreram.



Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 9h, o avião sofreu uma queda em uma área de vegetação provocando uma incêndio no local. Sete viaturas foram encaminhadas para a região.







As chamas já foram contidas na área do impacto, mas se alastraram para a vegetação de eucalipto. Os bombeiros agora tentam controlar o incêndio.





De acordo com o major Marcos Palumbo, não foi possível reconhecer as vítimas, pois a maioria estava carbonizado. Nenhum dos ocupantes da aeronave, que constavam na lista de passageiros do voo, sobreviveu ao impacto seguido de incêndio, afirmou o major.





Na segunda-feira (13), um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) teve falha técnica e caiu em Campo Grande (MS). A queda gerou incêndio florestal e fez o espaço aéreo ser fechado por quase três horas.





Atualizada às 12h03.