Avião de pequeno porte cai, explode no mar e deixa pelo menos um morto em Ubatuba

Um avião de pequeno porte tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, ultrapassou a pista e explodiu na praia do Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9). O piloto da aeronave morreu, segundo a prefeitura da cidade.



Ainda de acordo com a prefeitura, a aeronave, que decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, transportava quatro passageiros, dois adultos e duas crianças. Todos foram socorridos.





Outras três pessoas que estavam em uma pista de skate nas proximidades ficaram feridas. A morte do piloto, que havia ficado preso na ferragens, foi confirmada às 11h23.





Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto, chovia no momento do acidente, e a pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9, disse a empresa.





Equipes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram deslocadas para isolar o local do acidente e retirar as vítimas.





Moradores e salva-vidas foram os primeiros a tentar alguma forma de socorro, de acordo com Karol Burunsizian, capitã do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Vídeos nas redes sociais mostram esses momentos.





Uma gravação feita pela comerciante Aline Rafaiane, 34, que trabalha perto do local do acidente, mostra um homem batendo na fuselagem do jatinho para abri-lo e socorrer as pessoas.