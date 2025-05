Avião médico com seis mexicanos a bordo cai na Filadélfia, e todos morrem

Trecho do viaduto da PUC é interditado para correções no asfalto em Londrina

Reunião em Brasília pode definir rumos do ILS no aeroporto de Londrina

Vídeos mostram a queda do avião bimotor, um Learjet 55, causando uma enorme bola de fogo e espalhando destroços sobre casas e veículos. O incidente matou as seis pessoas, informou em um comunicado a FAA (Administração Federal de Aviação, na sigla em inglês), equivalente à Anac no Brasil.

Um avião de pequeno porte com seis mexicanos a bordo caiu, nesta sexta-feira (31), próximo a um shopping em uma área residencial da cidade da Filadélfia, causando uma explosão e um incêndio, disseram autoridades dos Estados Unidos e do México.

Dezenas de trabalhadores de emergência estavam no local, nos arredores do Roosevelt Mall, um centro comercial no nordeste da Filadélfia com lojas e estabelecimentos alimentares.

Já autoridades do governo federal falam em uma queda "por volta das 18h30". No momento do voo, o clima na Filadélfia era de chuva, vento e muito frio, com baixa visibilidade.

Momentos depois, o Ministério das Relações Exteriores do México informou pela rede social X que "seis pessoas de nacionalidade mexicana viajavam na aeronave". A equipe consular está em contato com os familiares das vítimas, segundo a chancelaria.

"A paciente havia recebido cuidados médicos no Shriners Children's da Filadélfia e estava sendo transportada de volta ao seu país de origem, o México, em uma ambulância aérea contratada", declarou Mel Bower, porta-voz do centro de saúde.

Avião com 64 pessoas a bordo se choca com helicóptero do Exército dos EUA em Washington

Avião com 64 pessoas a bordo se choca com helicóptero do Exército dos EUA em Washington

Avião com 64 pessoas a bordo se choca com helicóptero do Exército dos EUA em Washington

Avião com 64 pessoas a bordo se choca com helicóptero do Exército dos EUA em Washington





Os socorristas que trabalham no local disseram à imprensa americana que partes do avião atingiram carros e deixaram feridos no solo, com o fogo se espalhando rapidamente para uma série de casas.





Moradores próximos ao acidente disseram à CBS que sentiram o chão tremer quando o avião atingiu o chão. Segundo o governo federal, o jato deixava um aeroporto menor na região com direção à cidade de Springfield, no estado do Missouri.

Publicidade



Autoridades do governo americano, incluindo a FAA, anunciaram que vão abrir uma investigação sobre o acidente. Shapiro, o governador democrata da Pensilvânia, disse que todos os recursos do estado estão à disposição das autoridades locais, enquanto o presidente Donald Trump usou sua plataforma, a Truth Social, para lamentar as "almas inocentes perdidas".





A queda ocorreu dois dias depois do maior desastre aéreo dos EUA em décadas. Na quarta-feira (29), um avião de passageiros se chocou contra um helicóptero militar em Washington, matando 67 pessoas.





O avião da American Airlines vindo da cidade de Wichita, no estado do Kansas, explodiu ao colidir com o helicóptero Black Hawk, e as duas aeronaves caíram no rio Potomac. O voo carregava 60 passageiros e quatro tripulantes, enquanto o veículo militar tinha três soldados a bordo.





Mike Driscoll, membro do Conselho Municipal da Filadélfia, expressou temores de que residentes ou outras pessoas presentes no local pudessem ter morrido. "A situação não parece boa. É algo triste", declarou à emissora americana CNN.