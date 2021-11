Avião que caiu com Marília Mendonça é retirado de cachoeira

Os destroços do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas foram retirados neste domingo (7) do local do acidente, que fica na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A operação foi realizada por uma empresa da região, confirmou o UOL. Foram utilizados um guincho de arrasto de 200 toneladas, para puxar o avião de dentro da cachoeira, e um caminhão.

A aeronave é da empresa PEC Táxi Aéreo. O UOL tentou contato nesta manhã com a proprietária do avião e aguarda retorno. Em nota divulgada em seu site, a empresa "lamenta profundamente o acidente" e afirma que as causas da tragédia "são incertas e serão devidamente apuradas pelas autoridades aeronáuticas".





CAUSAS DO ACIDENTE

O acidente aconteceu na última sexta-feira. O avião havia partido de Goiânia (GO) e seguia para Caratinga (MG), cidade em que a cantora faria um show para 8.000 pessoas. Além de Marília, também morreram o produtor Henrique Ribeiro; o tio da artista, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.





A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) confirmou que a aeronave atingiu um cabo de alta tensão antes de cair, a apenas dois quilômetros do aeródromo. Pilotos haviam relatado a existência de uma antena e uma torre de energia sem iluminação próximos ao aeródromo de Caratinga. Segundo a Cemig, porém, os equipamentos estão fora da zona de proteção do aeródromo, ou seja, não são irregulares.





As causas do acidente estão sendo apuradas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Os investigadores devem conversar com testemunhas e também fazer análises de partes da aeronave. A FAB (Força Aérea Brasileira) afirma que a apuração será feita "no menor prazo possível".





VELÓRIO COM MULTIDÃO DE FÃS

O velório de Marília Mendonça aconteceu no sábado (6), na Goiânia Arena, e atraiu uma multidão de fãs. Outros cantores, como Luísa Sonza, Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano também foram prestar suas últimas homenagens.







Depois, o corpo foi levado em um cortejo até o cemitério Parque Memorial Goiânia, onde foi enterrado.