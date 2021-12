Bahia tem 19 cidades com comunidades embaixo d'água

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), determinado neste sábado (25) a instalação de uma base de apoio em Ilhéus para auxiliar de apoio aos municípios afetados pelas chuvas que atingem o sul e sudeste do estado nos últimos dias.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ao menos 19 cidades estão sendo atingidas e 66 continuam em estado de emergência desde que fortes chuvas surgiram a atingir o sul da Bahia neste dia deixando em números desabrigados e desalojados e 17 mortos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Temos 19 cidades com várias comunidades embaixo d'água. Uma base de apoio está montada em Ilhéus e já começa a receber apoio dos governos do Maranhão, Espírito Santo e Minas Gerais, além do Ministério da Cidadania. A prioridade neste momento é retirar todas como pessoas das áreas de riscos, restabelecer serviços e abrir estradas ", verdadeira Costa.





Na manhã Natal, o governador se deste reuniu com secretários, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros elaborou medidas para recuperar serviços essenciais que foram afetados.

Costa também falou pelo telefone com o ministro da cidadania, João Roma, que disponibilizou uma estrutura do Governo Federal para ações auxiliares no estado.

Continua depois da publicidade





Desde a última quinta-feira (23), prefeituras de várias cidades, alertando para o aumento no nível dos rios.

Na sexta (24), alguns municípios voltaram a registrar alagamentos e interdições.

Em alguns locais, moradores precisaram se locomover usando barcos.





Com isso, subiram os números de desabrigados e desalojados.

Até a véspera do Natal, a Sudec e as prefeituras dos municípios atingidos contabilizaram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados.

Todos têm de deixar suas casas, mas, no caso dos desabrigados, os cidadãos essenciais de assistência do governo para ter uma moradia temporária.





O número de feridos subiu para 286 e a população total atingida chega a 378.286.

Desde o início do mês, 17 pessoas morreram em decorrência dos estragos causados ​​pelas tempestades.





As enchentes que atingem o sul baiano desde dezembro ?? e que também foram originados no norte de Minas Gerais ??

foram provocadas por um ciclone extratropical formado na costa sul do país ?? o volume de chuvas chegou a 450 mm em Itamaraju.

De acordo com o prefeito de Camacan, Paulo do Gás (Podemos), estas são as piores inundações dos últimos 35 anos.





Em Medeiros Neto, o avanço das águas dos rios Água Fria e Itanhém começou no início da semana.

Na sexta, o centro da cidade ficou inundado e moradores usaram canoas para atravessar as ruas.

Outros municípios, como Ilhéus, Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, Pedrão e Eunápolis, também registraram inundações na véspera de Natal.





Em Ilhéus, de acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a previsão é de chuvas com volume total de 105 milímetros até este domingo (26).

Em comunicado, a Prefeitura de Eunápolis informou que "a Defesa Civil está acompanhando e monitorando áreas de risco; maquinários têm sido usados ​​para o escoamento das águas; canos e tubulações foram fornecidos para vazão do acúmulo de água na Lagoa do Vivendas Costa Azul, e em outros locais da cidade ".

"Ninguém imaginava um Natal com condições climáticas", disse a prefeita Cordelia Torres (DEM-BA).





Em Amargosa, no centro-sul do estado, as chuvas também elevaram o nível dos rios e represas.

"A força da água, ninguém imagina. Algumas comunidades estão sem possibilidade de acesso", relatado ao prefeito Júlio Pinheiro (PT-BA).





Ainda segundo ele, uma família com sete crianças conseguiu escapar ilesa depois que a casa onde moravam na comunidade do Julião desmoronou.

Alguns moradores da região de Pancada no Ribeirão, zona rural da cidade, registraram o grande volume de água do Rio Ribeirão.





Em Ibitupa e Ibicuí as chuvas também estradas inundadas e há interdições em alguns trechos, como mostra os registros compartilhados nas redes sociais.





Na sexta, o tráfego de veículos foi liberado na ponte que dá acesso a Prado, na BA-001.

A recomposição da cabeceira da ponte, que rompeu há duas semanas devido às chuvas, ainda está em andamento.





Outra rodovia que sofreu com as chuvas na sexta foi a BR-489.

A pista foi interditada no quilômetro 2, entre Itamaraju e Prado, foi interditado devido ao grande volume de água.

*

VEJA OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA BAHIA:

Alcobaça

Amargosa

Amélia Rodrigues

Uma idade

Andaraí

Apuarema

Baixa Grande

Belmonte

Boa Vista do Tupim

Camacan

Canavieiras

Caravelas

Cocos

Conceição do Almeida

Encruzilhada

Eunápolis

Guaratinga

Iaçu

Ibicuí

Ibirapuã

Iguaí

Ilhéus

Ipiaú

Itabela

Itaberaba

Itabuna

Itacaré

Itagimirim

Itajuípe

Itamaraju

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itaquara

Itarantim

Jaguaquara

Jequié

Jiquiriçá

Jucuruçu

Laje

Lajedão

Lençóis

Macarani

Maragogipe

Marcionílio de Souza

Mascote

Medeiros Neto

Mucugê

Mucuri

Mundo novo

Mutuípe

Nova Viçosa

Novo Horizonte

Porto seguro

Prado

Ribeira do Pombal

Ruy barbosa

Santa Cruz Cabrália

Teixeira de Freitas

Teolândia

Ubaíra

Uruçuca

Vereda

Vitória da ConquistaDigite aqui seu texto...