"Baile da Gata" é atração do Cabaré da Concha desta terça-feira

Conhecida por seu estilo e originalidade, com performances interativas com o público e constante troca de figurinos customizados, a Banda Gata de Botas, de Londrina, apresenta o show “Baile da Gata” nesta terça-feira (11), às 20h, no Cabaré na Concha, como parte da programação musical do Filo (Festival Internacional de Londrina).
Com Thalita Bonicontro (voz), Luciano Assumpção (guitarra), Guilherme Paiva (contrabaixo), Fabio Caetano (teclado) e Leonardo Formigone (bateria), o quinteto promete muita animação no show que vai mostrar um repertório de MPB, pop rock e rock, reverenciando grandes nomes da música brasileira.
“Vamos ter um show animadíssimo, colorido e impactante. Além da seleção musical de grandes sucessos, também vamos mostrar algumas músicas autorais”, adianta a vocalista Thalita. “Preparem os pés e os corações que a Gata vai fazer vocês se divertirem do início ao fim!”, garante.
