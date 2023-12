Bairros de Cambé devem sofrer com racionamento de água neste sábado (23)

A Sanepar informa que, devido a novos problemas operacionais durante a madrugada, houve a ampliação do prazo para normalizar o abastecimento em bairros da região Oeste de Londrina e Leste de Cambé. Tratam-se de bairros atendidos pelos reservatórios Bandeirantes e Esperança, cujo abastecimento se normalizaria por volta das 6h da manhã deste sábado (23). Neste momento, a distribuição de água na região afetada segue em recuperação com previsão de normalização total até o meio-dia.







A população precisa prioriza o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume do produto devem ser adiadas.

Os principais bairros afetados são:





- Atendidos pelo reservatório elevado Bandeirantes: os parques Jamaica, Pinheiros e Universidade 1 e 2, jardins Sabará, Olímpico, Colúmbia A, B, C e D, Cafezal, Sabará, Maracanã e João Turquino, Estância Senhorinha, Conjunto Habitacional Avelino Antônio Vieira, os condomínios Royal Forest Fase 2, Golden Hill Residence, Royal Forest e Gleba Esperança, em Londrina. Na cidade de Cambé, os bairros afetados são os jardins Novo Bandeirante 1 e 2, Silvino 1 e 2 e Riviera.

- Atendidos pelo Centro de Reservação Esperança (todos em Cambé): os jardins Ana Eliza 1, Elizabeth, União, Ecoville 2, Tropical, Maria Flora, Terra Nova, Campo Limpo e Jardim Cidade Alta, os parques Maracanã, Lyra e Residencial Ana Rosa 4, residenciais Prof. Otto B. da Costa, Das Torres Das Américas, Campos do Conde, chácaras Manella e Santa Maria e Recanto Sumaré.





Os bairros da região Oeste, atendidos pelo reservatório Maria Lúcia, tiveram o abastecimento regularizado conforme previsão. São eles: os parques industriais Cacique, Horácio Sabino, Nishi 1 e 2, jardins Maria Lucia, Rosicler, Leste Oeste e São Francisco de Assis, conjuntos residenciais Santa Rita 1 ao 7 e Morumbí.

A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





Clientes que tiverem dificuldade após os prazos acima, podem registrar a ocorrência no Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar que é feito pelo telefone 0800 200 0115, ou pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br