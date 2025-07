Bairros de Londrina terão abastecimento de água afetado nesta quinta-feira

A Sanepar informa que serão executados serviços de manutenção no Reservatório Santos Dumont em Londrina na quinta-feira (17). Os serviços serão realizados das 8h às 18h. A distribuição de água será interrompida durante a execução dos serviços e o enchimento dos reservatórios. A previsão é a de que o abastecimento se normalize, de forma gradativa, à noite.





Os bairros afetados são os conjuntos habitacionais Alexandre Urbanas, Casa do Trabalhador, São Pedro e Vitória Régia, Chácaras Gralha Azul, condomínios Aquaville, Ilha do Mel, conjuntos Aeroporto, Do Café, Palotti, Aeroporto e Antares, jardins Aeroporto, Alah, Boa Vista 2 e 4, Brasília, Cambará, Caravelle 1 e 2, Da Luz, Don Pedro 1 e 2, Fujiwara, Gayon, Graziela, Imperial, Lolata, Mirian, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Antares, Novo Oriente, Oriente, Pioneiros, Ilha Bela, Roveri, Santa Alice, Santana, Santos Dumont, São Vicente, Tatiane, Tomy e Vera Cruz, Loteamento Chamonix, Parque Novo Aeroporto, residenciais Lindoia, Pioneiros, Portal Dos Pioneiros, Santa Clara e Vila Siam.

A população precisa priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal. De acordo com a Sanepar, só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Mais informações também pelo aplicativo para celular Sanepar Mobile ou pelo site da Sanepar: www.sanepar.com.br.





