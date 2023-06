Baixa adesão de alunos marca retorno às aulas após atentado em escola de Cambé

Depois da tragédia que marcou Cambé (Região Metropolitana de Londrina), a rede estadual de educação retomou às aulas nesta quinta-feira (22), ainda sobre a sombra do receio e da consternação. “Mandei meu filho para o colégio, porque é ruim perder conteúdo e para ir voltando à rotina aos poucos. Mas a todo instante pergunto para ele como está o clima, se está tudo bem. Quem é pai e mãe nunca mais vai ficar com o coração em paz”, relatou uma mãe.





A reportagem apurou junto a colégios da cidade que apesar da volta dos estudantes, poucos adolescentes se fizeram presentes. “É tudo muito recente, todos estão traumatizados. Acredito que somente na semana que vem os alunos deverão comparecer em maior número”, comentou a funcionária de uma instituição. No colégio estadual Professora Helena Kolody, local do atentado, as aulas vão recomeçar apenas na próxima segunda-feira (26).

Equipes da PM (Polícia Militar) estiverem presentes em algumas escolas na entrada e, posteriormente, na saída dos alunos. “Seria bom se tivessem policiais na porta de todos os colégios, pelo menos, nestas próximas semanas. Foi muito grave o que aconteceu e a insegurança é grande. A presença da polícia inibe atitudes erradas”, afirmou a dona de casa Maria Gonçalves.





REDE MUNICIPAL

Na rede municipal de ensino, que reúne mais de dez mil crianças, as aulas seguem suspensas, pelo menos, até esta sexta-feira (23). A expectativa é que o retorno ocorra na segunda nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e fundamental de 1º ao 5º ano. O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, disse que só irá retomar as aulas com o fim do inquérito policial do ataque ou se as forças de segurança garantirem que todos os envolvidos tenham sido alcançados pela investigação.