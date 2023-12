Bancada do Paraná esquece 'na gaveta' emenda de R$50 milhões para finalizar Teatro Municipal

Quase 100% dos paranaenses desaprovam alta do ICMS, aponta pesquisa

"Nós não incluímos essa emenda da cultura em Londrina a pedido dos deputados Luísa Canziani, Marco Brasil e Diego Garcia. Foi uma situação que não foi da nossa vontade, mas foi um erro nosso e não conseguimos incluir para o orçamento de 2024. Peço desculpa, mas com o compromisso para incluir o ano que vem para 2025", lamentou Wandcheer.

O deputado federal Toninho Wandcheer (PP-PR), líder da bancada paranaense no Congresso, gravou um vídeo em que admite que a verba de R$ 50 milhões, da chamada 'emenda de bancada' para continuidade de contrução do Teatro Municipal foi perdida para 2024 por falha ou esquecimento da sua equipe. O assunto veio a tona durante sabatina de deputados federais da região nesta segunda-feira (11) durante evento promovido pela Sociedade Rural do Paraná.

ELEFANTE BRANCO

Espaço que seria da cultura londrinense, o futuro teatro ao lado do Shopping Boulevard, está há quase nove anos abandonado e se transformou num grande esqueleto de concreto e de problemas, como o acúmulo de lixo. A obra do Teatro Municipal começou em 2013 e parou logo no ano seguinte.



A proposta inicial previa mais de 20 mil metros quadrados de área construída, um auditório principal com cerca de 1.500 lugares e outro com 600 lugares, além da chamada “caixa preta”, espaço para instalações e outros eventos, com mais 700 lugares. À época, o valor estimado para a conclusão da obra era de, aproximadamente, R$ 80 milhões.







Considerado um elefante branco, o futuro Teatro Municipal, que teve menos de 15% do total realizado, custou até agora cerca de R$ 8,5 milhões aos cofres públicos.





