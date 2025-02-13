Banda Caburé Canela traz signos e sons ao Cabaré na Concha nesta quinta-feira

A banda londrinense Caburé Canela chega a esta edição do Filo com o show “Cabeça de Cobre”, que será apresentado nesta quinta-feira (13), às 20 horas, na Concha Acústica, dentro da programação do Cabaré na Concha.
Com 11 anos de estrada, a Caburé Canela é formada por Carolinaa Sanches (voz), Lucas Oliveira (voz, violão e teclado), Maria Carolina Thomé (percussão), Mariana Franco (contrabaixo), Paulo Moraes (bateria) e Pedro José (voz e guitarra).
Neste trabalho, o grupo expõe seu amadurecimento coletivo por meio de uma exploração instigante de timbres, fazendo um convite ao ouvir como ação atenta e sensível. A proposta musical surge da ideia de reviver a música de fogueira, os encontros essenciais que nutrem a vida, a troca de saberes.
A banda propõe um caminho que explora elétrica e poeticamente signos e sons, e que aos poucos se diluem ao acústico. O nome do trabalho é uma referência à comunicação, um questionamento à nossa era, de muita fala e pouco entendimento, um ode à sabedoria que nos toca mas não nos pertence.
