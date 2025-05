Banda Mancats leva rockabilly ao Cabaré na Concha nesta sexta-feira

A banda londrinense Mancats encerra a programação do Cabaré na Concha - Filo (Etapa Fevereiro) nesta sexta-feira (14), às 19h30. O show é uma parceria com o projeto “Sextou na Concha”, da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina (Concha), e Feira Gastronômica Central Londrina.





Semanalmente, o projeto - também patrocinado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) - movimenta a região central com música ao vivo e a feira gastronômica.

Formada em 2016, a Mancats é composta pelos músicos Diego Mene (contrabaixo acústico), Denis Alves (guitarra e vocal) e Billy Monster (bateria) e tem como proposta privilegiar o rockabilly clássico dos anos 50 e suas variações.





O rockabilly é um dos primeiros subgêneros do rock and roll, que surgiu nos Estados Unidos na década de 1950. Este estilo musical é uma fusão de vários gêneros, incluindo o rhythm and blues, o country e o boogie-woogie.





