Barracão da Cocamar de mais de 13 mil m² pega fogo em Maringá

Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão da Cocamar na noite deste domingo (29), em Maringá. Segundo o Corpo de Bombeiros estrutura de 13.300 metros quadrados armazenava materiais altamente combustíveis, como tonéis de lã. A ocorrência teve início por volta das 18h20 e as chamas foram controladas às 3h20, após mais de oito horas de trabalho intenso por equipes de combate ao fogo. Apesar da gravidade, não houve vítimas.



Os bombeiros foram acionados pelo vigia da cooperativa. O barracão, um espaço predominantemente aberto e sem divisões internas que pudessem conter a propagação das chamas, representou um desafio para as equipes. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros conseguiu confinar o incêndio a cerca de um quarto da área total, salvando quase 10.000 metros quadrados da estrutura.







A operação contou com a participação de 30 bombeiros militares, reforçados por cerca de 20 brigadistas da Cocamar e voluntários. Foram utilizados mais de 2 milhões de litros de água no combate ao fogo, além de um extenso aparato logístico, incluindo dois caminhões ABTR (Auto-Bomba Tanque Resgate), uma carreta, uma plataforma, um posto de comando e uma viatura de carregamento de cilindros de ar respirável. Também foi disponibilizada uma ambulância no local, caso fosse necessária.



De acordo com os bombeiros, a Cocamar forneceu suporte essencial às equipes, com a presença de pessoal administrativo que ajudou na logística de água e alimentação para os combatentes. Após a finalização da operação, ainda restavam pequenos focos de materiais em combustão lenta. Brigadistas da cooperativa permaneceram no local monitorando a situação e estavam orientados a acionar os bombeiros em caso de necessidade, o que não ocorreu.