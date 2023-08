Belinati fica em cima do muro sobre aumento de vereadores em Londrina

O prefeito de Londrina Marcelo Belinati (PP) disse que não pretende interferir no debate de aumento de número de vereadores na Câmara Municipal. Ele foi questionado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (9) no auditório da ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





O assunto deve ser discustido ainda neste semestre pela Mesa Executiva e é defendido pelo atual presidente da Casa, o vereador Emanoel Gomes (Republicanos). O objetivo é aumentar das atuais 19 cadeiras para 23 cadeiras em 2025. O teto permitido pela emenda constitucional 58/2009 é de 25 cadeiras para municípios de 450 a 600 mil habitantes.





"A Câmara de Vereadores é um poder autônomo e independente. Eles têm total independência para definir esses parâmetros. É uma responsabilidade deles, vamos aguardar se irão apresentar esse projeto ou não. Vamos respeitar a opinião deles", afirmou Belinati

Ao ficar em cima do muro sobre o tema, o prefeito de Londrina vai na contramão do prefeito de Arapongas, Sergio Onofre (PSC) que classificou de 'absurdo, besteira e desnecessário' o aumento de 15 para 17 cadeiras. Em Arapongas, o projeto já passou em votação em primeiro turno na Câmara Municipal na sessão de segunda-feira (7), com 13 votos favoráveis e 1 contrário.





Mesmo sem cravar um posicionamento, Belinati acredita que os vereadores poderão ser cobrados pelos eleitores sobre a decisão em benefício próprio. "Eu vejo que os vereadores são representantes do povo, são eleitos pela população e eles tem autonomia. Eles serão cobrados ou não pela população em relação a postura que defenderem."





Questionado, Belinati afirmou que não pretende interferir nos votos de vereadores da sua base de sustentação na Casa. Ele também diz que a questão de impacto orcamentário deve ser avaliada pelos próprios parlamentares. "A Câmara de Vereadores tem um percentual de recursos previsto e autorizado para seu orçamento. Mas é como eu disse: o Legislativo é um poder independente, assim como é o Judiciário", respondeu.





Londrina chegou a ter 21 vereadores. A última legislatura com esse montante foi a de 2001 a 2004, mas houve queda na composição seguinte após pressão social.