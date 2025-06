Blitz na Faria Lima aborda 23 pessoas e resulta em veículo recolhido em Londrina

A Polícia Militar intensificou a fiscalização de trânsito em Londrina com um bloqueio na Avenida Prefeito Faria Lima no sábado (28). A ação teve como objetivo reforçar a segurança viária e coibir infrações no tráfego urbano.





Durante a blitz, foram abordadas 23 pessoas, além de nove automóveis e 12 motocicletas. Um carro foi recolhido ao pátio e dez notificações por irregularidades foram emitidas. Um teste do bafômetro foi aplicado e resultou na lavratura de um boletim de ocorrência com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa ao teste do etilômetro.

Outro boletim foi registrado por infrações diversas. Nenhuma motocicleta foi apreendida e não houve recolhimento de documentos (CRLV ou CNH). Um veículo foi regularizado no local da abordagem.