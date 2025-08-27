Pesquisar

Bom Gourmet premia os melhores restaurantes do Paraná: Londrina aparece na lista

Redação Bonde com AEN-PR
27 ago 2025 às 15:29

Viaje Paraná
O Viaje Paraná participou na noite desta terça-feira (26) da 15ª edição do Prêmio Bom Gourmet. Mais uma vez, com uma categoria própria, o órgão de promoção turística do Governo do Estado premiou e reconheceu os 30 Melhores Restaurantes de diversas regiões do Paraná.


“O turismo é uma engrenagem, que precisa de muitas peças para funcionar, e a gastronomia faz parte desse conjunto. O Paraná é esse destaque nacional porque temos bons empreendedores, todos os restaurantes aqui devem ser certificados como relevantes para o nosso setor", disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.


O concurso anual seleciona estabelecimentos, comidas, menus, chefs, iniciativas, negócios e histórias relacionadas à gastronomia. Criado na edição de 2024 da premiação, o ranking com a gastronomia de cidades paranaenses, além de Curitiba e Região Metropolitana, foi uma demanda do Viaje Paraná, em busca de revelar toda a diversidade e a qualidade gastronômica do Estado, incentivando também o turismo.

"Para o setor, é fundamental que o Estado esteja representado de maneira ampla, porque a gastronomia e o turismo andam de mãos dadas, completam um ao outro. O ranking deste ano serve, inclusive, como indicação aos turistas, agentes de viagens e visitantes dos municípios paranaenses, que têm a oportunidade de frequentar bons e premiados restaurantes, em diferentes regiões", disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.


Realizado pelo Bom Gourmet, o prêmio é o maior do Sul do Brasil neste recorte. A seleção foi feita por jurados de diferentes regiões do Estado, que indicaram cinco restaurantes favoritos, sendo três de sua própria região e dois de outras áreas paranaenses, chegando, assim à lista dos 30 melhores do Paraná. O ranking organiza os estabelecimentos da seguinte maneira: os dez primeiros estão dispostos pelo número de indicações que receberam; enquanto do 11º ao 30º estão listados por ordem alfabética.

Lenin Palhano, chef e proprietário do Trama Restaurante, de Curitiba, que foi eleito em primeiro colocado na categoria do Viaje Paraná com o Bom Gourmet, afirma que o prêmio se torna um guia de locais qualificados e que valem a pena ser visitados, incentivando que as pessoas conheçam empresas e restaurantes que respeitam a gastronomia. 


"É um restaurante que trabalhamos muito tempo para projetar e, apesar dele ser novo, representa uma jornada longa da minha carreira. Por isso, é muito importante configurar no Prêmio, porque ele ajuda a alavancar o turismo de Curitiba e traz retorno positivo aos estabelecimentos”, disse Lenin Palhano.

Confira os 10 Melhores Restaurantes do Paraná:


- Trama Restaurante - (Curitiba) 


- Habanero - (Maringá )


- DUQ - (Curitiba) 

- Bona Tratoria - (Foz do Iguaçu) 


- Le Mir - (Foz do Iguaçu) 


- Restaurante Igor - (Curitiba) 


- Aizu - (Curitiba)  


- Arco Iris - (Curitiba)


- La Bodega Churrasco e Co. - (Guarapuava) 


10º - Ermetto Cozinha de Ingredientes -(Londrina)

 

Confira os outros premiados por ordem alfabética:


- ASU - (Curitiba)


- Barolo Trattoria - (Curitiba)

 

- Bartô - (Maringá)


- Bistro da Vila - (Morretes)


- Brum Bistrô - (Francisco Beltrão)


- Cantina do Délio - (Curitiba)


- Casa Vecchia Restaurante - (Guarapuava)


- Catharina Cucina - (Guarapuava) 


- Chris Trattoria - (Pato Branco)


- Hai Yo - (Curitiba)


- Ichigo Ichie - (Curitiba)


- La Gondola Trattoria & Pizzaria - (Londrina)


- Maria Eugênia - (Curitiba)


- Nomade - (Curitiba)


- Restaurante Girassol - (Curitiba)


- Restaurante Strapazzon - (Pato Banco)


- Restaurante Y Cataratas - (Foz do Iguaçu)


- Simples Gastrobar - (Pontal do Paraná)


- Sitio Sambaqui - (Guaratuba)


- Tomate Seco – (Ponta Grossa)



gastronomia Restaurantes premio comida
