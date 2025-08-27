Bom Gourmet premia os melhores restaurantes do Paraná: Londrina aparece na lista

O Viaje Paraná participou na noite desta terça-feira (26) da 15ª edição do Prêmio Bom Gourmet. Mais uma vez, com uma categoria própria, o órgão de promoção turística do Governo do Estado premiou e reconheceu os 30 Melhores Restaurantes de diversas regiões do Paraná.





“O turismo é uma engrenagem, que precisa de muitas peças para funcionar, e a gastronomia faz parte desse conjunto. O Paraná é esse destaque nacional porque temos bons empreendedores, todos os restaurantes aqui devem ser certificados como relevantes para o nosso setor", disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.





O concurso anual seleciona estabelecimentos, comidas, menus, chefs, iniciativas, negócios e histórias relacionadas à gastronomia. Criado na edição de 2024 da premiação, o ranking com a gastronomia de cidades paranaenses, além de Curitiba e Região Metropolitana, foi uma demanda do Viaje Paraná, em busca de revelar toda a diversidade e a qualidade gastronômica do Estado, incentivando também o turismo.

"Para o setor, é fundamental que o Estado esteja representado de maneira ampla, porque a gastronomia e o turismo andam de mãos dadas, completam um ao outro. O ranking deste ano serve, inclusive, como indicação aos turistas, agentes de viagens e visitantes dos municípios paranaenses, que têm a oportunidade de frequentar bons e premiados restaurantes, em diferentes regiões", disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.





Realizado pelo Bom Gourmet, o prêmio é o maior do Sul do Brasil neste recorte. A seleção foi feita por jurados de diferentes regiões do Estado, que indicaram cinco restaurantes favoritos, sendo três de sua própria região e dois de outras áreas paranaenses, chegando, assim à lista dos 30 melhores do Paraná. O ranking organiza os estabelecimentos da seguinte maneira: os dez primeiros estão dispostos pelo número de indicações que receberam; enquanto do 11º ao 30º estão listados por ordem alfabética.

Lenin Palhano, chef e proprietário do Trama Restaurante, de Curitiba, que foi eleito em primeiro colocado na categoria do Viaje Paraná com o Bom Gourmet, afirma que o prêmio se torna um guia de locais qualificados e que valem a pena ser visitados, incentivando que as pessoas conheçam empresas e restaurantes que respeitam a gastronomia.





"É um restaurante que trabalhamos muito tempo para projetar e, apesar dele ser novo, representa uma jornada longa da minha carreira. Por isso, é muito importante configurar no Prêmio, porque ele ajuda a alavancar o turismo de Curitiba e traz retorno positivo aos estabelecimentos”, disse Lenin Palhano.

Confira os 10 Melhores Restaurantes do Paraná:





1º - Trama Restaurante - (Curitiba)





2º - Habanero - (Maringá )





3º - DUQ - (Curitiba)

4º - Bona Tratoria - (Foz do Iguaçu)





5º - Le Mir - (Foz do Iguaçu)





6º - Restaurante Igor - (Curitiba)





7º - Aizu - (Curitiba)





8º - Arco Iris - (Curitiba)





9º - La Bodega Churrasco e Co. - (Guarapuava)





10º - Ermetto Cozinha de Ingredientes -(Londrina)

Confira os outros premiados por ordem alfabética:





- ASU - (Curitiba)





- Barolo Trattoria - (Curitiba)

- Bartô - (Maringá)





- Bistro da Vila - (Morretes)





- Brum Bistrô - (Francisco Beltrão)





- Cantina do Délio - (Curitiba)





- Casa Vecchia Restaurante - (Guarapuava)





- Catharina Cucina - (Guarapuava)





- Chris Trattoria - (Pato Branco)





- Hai Yo - (Curitiba)





- Ichigo Ichie - (Curitiba)





- La Gondola Trattoria & Pizzaria - (Londrina)





- Maria Eugênia - (Curitiba)





- Nomade - (Curitiba)





- Restaurante Girassol - (Curitiba)





- Restaurante Strapazzon - (Pato Banco)





- Restaurante Y Cataratas - (Foz do Iguaçu)





- Simples Gastrobar - (Pontal do Paraná)





- Sitio Sambaqui - (Guaratuba)





- Tomate Seco – (Ponta Grossa)



