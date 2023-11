Bombeiros retomam buscas de desaparecidos após barco virar em represa em Primeiro de Maio

O 30º Batalhão da Polícia Militar informou que os bombeiros recomeçaram nesta manhã de sábado (4) as buscas de duas pessoas que seguem desaparecidas após uma embarcação virar na tarde de sexta-feiira (3) após um vendaval na represa em Primeiro de Maio, a cerca de 74 km de londrina





Um grupo de 5 amigos que estava hospedado em uma chácara na estrada do Limoeiro saiu com o barco para pescar logo cedo. Na hora do almoço, por conta da ventania, a embarcação virou e todos caíram na água. Um dos homens conseguiu nadar até a Ilha do Sol. Este sobrevivente fez contato com a polícia e Corpo de Bombeiros. Mais dois homens foram resgatados e outros dois estão desaparecidos.

Publicidade

Publicidade





Uma equipe da Polícia Ambiental de Paranagi começou as buscas. Os bombeiros chegaram e deram sequência a este trabalho. De acordo com a Polícia Ambiental, os três sobreviventes estavam aparentemente íntegros, mesmo assim a equipe orientou a ir até o hospital para passar por uma avaliação.





Um dos sobreviventes contou aos policiais que o barco virou por causa do vento muito forte e que todos estavam sem colete salva vidas. Após cair na água pegaram os coletes e ficaram agarrados às peças boiando. Ele ainda contou que veio uma chuva forte e todos se espalharam e perderam o contato visual um do outro.





As buscas foram encerradas por volta das 20h45, por não ter mais condições seguras e de visibilidade. O Corpo de Bombeiros recomeçou as buscas agora de manhã.