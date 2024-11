Caixa relança "Poupançudos" para reforçar crédito imobiliário

Os mascotes da Caixa Econômica Federal do início dos anos 2000 voltaram. O banco estatal relançou, nesta quarta-feira (13), os "Poupançudos da Caixa" para incentivar os brasileiros a pouparem recursos e aumentar a verba disponível para o financiamento imobiliário.



Com a queda de aplicações na poupança, a Caixa sofre com a falta de recursos para o crédito imobiliário, seu carro-chefe, o que tem deixado interessados na casa própria na fila de espera da assinatura de contratos, mesmo com o processo para a concessão do empréstimo já avançado.

A poupança é hoje um dos produtos de renda fixa menos rentáveis no mercado, com retorno anual de 7,35%, ante uma taxa básica de juros de 11,25% ao ano.



A Caixa tem hoje 37,4% das poupanças no mercado. Além da caderneta, outros instrumentos financeiros que contribuem para a captação do banco são as LCIs (Letras de Crédito Imobiliário).

O banco tenta fechar uma complicada equação: demanda por imóveis em alta, alto volume de saques da poupança -de onde vêm os recursos para o crédito- e Selic em dois dígitos e retomando ritmo de escalada.

Desde o ano passado, a preocupação com a falta de verba para financiamento é constante em declarações da diretoria do banco público, que teme que não haja dinheiro para emprestar a partir do ano que vem.



Líder no financiamento imobiliário, a Caixa tem 67,5% de participação total do setor e 99,6% em relação ao Minha Casa, Minha Vida.

Para os últimos meses de 2024, restam apenas 15% disponíveis do orçamento anual da instituição para financiamentos imobiliários com recursos da poupança.



No terceiro trimestre deste ano, o crédito imobiliário do banco público cresceu 14,7% e 3,6% nos intervalos anual e trimestral, respectivamente, somando R$ 812 bilhões.

Desse saldo, R$ 474,9 bilhões das concessões utilizaram recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), um aumento anual de 17,3% e trimestral de 4%. Os R$ 337,3 bilhões restantes utilizaram recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), crescimento de 11,3% em 12 meses e de 3,1% em três meses.



Segundo os dirigentes da Caixa, a redução do depósito compulsório exigido pelo Banco Central em 5% também pode ajudar no funding, sem impulsionar a inflação.