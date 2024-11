29ª Parada do Orgulho LGBTIA+ acontece domingo no Rio de Janeiroo

A 29ª Parada Do Orgulho LGBTIA+ Rio 2024 acontecerá neste domingo (24), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Confira todos os detalhes!





A concentração do evento acontecerá na Av. Atlântica, na pista da orla, na altura do posto 5, a partir das 11h. No entanto, desde às 9h, a Prefeitura dará início a atividades, quando equipes de várias secretarias e órgãos municipais estarão na tenda "Rio Sem Preconceito", montadas entre as ruas Sá Ferreira e Souza Lima.

Na tenda, das 9h às 15h, o público terá acesso a projetos como Dam+ e o Garupa. O primeiro tem por objetivo a conclusão do ensino fundamental e a preparação para o acesso aos órgãos públicos por meio de concursos para pessoas trans, travestis e não-binárias. Já o segundo visa facilitar a ligação de pessoas LGBTQIA+ aos serviços de saúde.





O desfile terá início às 15h e percorrerá a Av. Atlântica até a Rua Rodolfo Dantas. O Centro de Operações Rio (COR) irá monitorar todo o evento para garantir a segurança do público, com o auxílio de 200 câmeras instaladas em toda a orla de Copacabana e demais vias do bairro. A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal (GM) ainda vão atuar com 430 agentes e 55 viatura.

O MetrôRio funcionará das 7h às 23h, sendo que a recomendação é que o público utilize a estação Cantagalo/Copacabana para desembarque. Já para o retorno, a preferência de embarque é na estação Siqueira Campos/Copacabana.





As vias começarão a ser interditadas às 23h30 de sábado (23), quando a Av. Atlântica, pista junto à orla, será fechada entre a Rua Francisco Otaviano e a Rua Miguel Lemos, para o posicionamento dos trios elétricos. Já na manhã de domingo (24), às 7h, será implantada a Área de Lazer da Av. Atlântica, pista junto à orla, como ocorre aos domingos e feriados.

A liberação das pistas para o tráfego de veículos está previsto para às 23h do domingo (24), ao término do evento. Ainda assim, a inversão de mão da Av. Atlântica, pista das edificações, funcionará em seu horário habitual, das 7h às 18h.