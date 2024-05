AGU solicita à Justiça direito de resposta contra coach Pablo Marçal

A AGU (Advocacia Geral da União) entrou com ação judicial com pedido de resposta contra o coach Pablo Marçal em razão de postagens em redes sociais com informações falsas sobre a atuação das Forças Armadas na prestação de auxílio à população do Rio Grande do Sul , vítima de inundações causadas por tempestades. Marçal foi acionado pela AGU por ter postado vídeos no Instagram e no TikTok acusando as Forças Armadas de inércia diante da tragédia.





De acordo com a Constituição Federal, o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo sofrido. Na visão da AGU, o pedido de direito de resposta “é necessário para promover o esclarecimento do conteúdo e manter a integridade da informação em prol de toda a sociedade.”

A AGU divulgou que “as Forças Armadas estão atuando desde o dia 1º de maio no resgate de pessoas, além da realização de atendimentos médicos, transporte de equipes e materiais e arrecadação e entrega de donativos para a região. Somando Exército, Marinha e Força Aérea Brasileira, a operação conta com um efetivo de quase 12 mil militares, além de 94 embarcações, 348 veículos, quatro aeronaves e 17 helicópteros.”





Marçal é influenciador digital e divulga conteúdos sobre como fazer negócios na internet e inteligência emocional. Em 2022, ele chegou a se candidatar à Presidência da República, mas teve a candidatura barrada.

A Agência Brasil tenta contato com o coach Pablo Marçal.