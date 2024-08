Aleitamento materno deixa bebê saudável e fortalece o vínculo entre mães e filhos

Apelidado de “ouro líquido”, o leite materno deve ser o único alimento dos bebês até os seis meses de vida. Rico em nutrientes, ajuda no desenvolvimento das crianças e traz benefícios para as mães, já que reduz o risco de doenças no pós-parto.





Nesta quinta-feira (1°) é comemorado o Dia Mundial da Amamentação, um ato que conecta ainda mais mães e filhos.



Enfermeira do Banco de Leite do HU (Hospital Universitário) de Londrina, Renata Portero Wielganczuk explica que a amamentação traz ainda benefícios como o auxílio durante a recuperação pós-parto, redução do risco de hemorragias e do desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes e câncer de mama.





O ato contribui para a redução das taxas de progesterona, hormônio que favorece o surgimento desse tipo de câncer.



O leite materno fornece nutrição completa e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, desenvolvimento cognitivo e prevenção de diarreias e infecções nos bebês.







Para as mães “de primeira viagem”, Wielganczuk reforça que o leite deve ser o único alimento oferecido ao bebê durante os seis primeiros meses de vida. O desmame é um processo natural e gradual, já que, conforme o bebê começa a consumir alimentos mais sólidos, vai continuar a mamar. O recomendado é manter a amamentação até os dois primeiros anos de vida da criança.



A amamentação também é vista e sentida como um momento de conexão entre mãe e filho, uma vez que fortalece o vínculo emocional. É normal, no entanto, que mães enfrentem dificuldade no início da fase de amamentação e da apojadura, que é o momento em que o leite começa a ser produzido após o parto.







MOMENTO ÚNICO

Há um mês a pequena Luísa, de 1 ano e 9 meses, “ganhou o título de irmã mais velha”. Isso porque o irmão Antônio chegou ao mundo, realizando o sonho dos pais. A empresária Ana Carolina Cezario Vanzella Mazzarin, 26, conta que sempre teve o desejo de ser mãe e de poder amamentar, principalmente por conta dos benefícios do leite materno.







“Poder proporcionar o leite materno aos meus filhos é uma alegria sem fim. É a certeza de que eles estão sendo muito bem nutridos, tudo o que eles precisam está presente em cada mamada”, ressalta.





