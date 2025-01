Amigos fazem música para alertar contra ataques de tubarão em Recife

"Eles fazem plantão no mar, só esperando você vacilar". Com letra e coreografia divertidas, a campanha "Pernas Vivas", criada pela página Recife Ordinário, já se tornou um hit nas redes sociais.

No clipe, os amigos dançam com um personagem vestido de tubarão e reforçam que as praias com perigo de ataque do animal estão sinalizadas com placas.