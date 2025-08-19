Ana Castela mobiliza corrente de justiça para cavalo que teve patas mutiladas em SP

A cantora sertaneja, Ana Castela, de 21 anos, utilizou suas redes sociais - que contam com 16,4 milhões de seguidores - para denunciar o caso de um cavalo que teve as patas mutiladas por seu tutor e faleceu, no último sábado (16), em Bananal, município do interior de São Paulo.

Classificando o caso como uma "covardia", Castela moveu sua base de fãs e posição de destaque para criar uma mobilização social que levasse o caso até o conhecimento das autoridades locais.





“Sei que a vida de famosos é massa e interessante, mas a vida de um animal também é. Que esse covarde receba o que merece”, disse a cantora em seu perfil do Instagram.

Castela também divulgou imagens com o rosto do suposto tutor, que foi interrogado junto de outra testemunha pela polícia, após abertura de um boletim que investiga o caso. No documento, o responsável pelo animal afirmou que o cavalo já estava morto quando deferiu os golpes.





A testemunha que acompanhava o tutor informou às autoridades que o cavalo em questão se cansou e deitou no chão, foi então que o responsável do animal disse: “se você tem coração, melhor não olhar”. Em seguida, a primeira mutilação teria ocorrido e, passando mal, o homem deixou o local sem saber os fatos que se seguiram.

O ocorrido foi classificado como "prática de ato de abuso a animais, com agravamento pela morte do animal" e não há registro de prisão até o momento em que este texto foi publicado.





Em nota, a Prefeitura de Bananal relembrou a tipificação de crime a qualquer forma de violência contra animais, reforçando o papel do poder público em "não tolerar" ou "deixar impune" quem prática essa ação. Sobre o caso em questão, o município informou que encaminhou o ocorrido à Delegacia de Policia e Policia Ambiental para que houvesse a identificação e punição dos envolvidos.

Famosos se mobilizam





Seguindo a corrente, outros famosos também se pronunciaram, pedindo justiça e responsabilização aos envolvidos. Luisa Mell, ativista da causa animal - que conta com 4,1 milhões de seguidores -, caracterizou como "monstros", "malditos" e "covardes" os acusados, mostrando uma foto dos responsáveis e outra do animal falecido - sob o aviso de "conteúdo sensível".

Em meio a muitas manifestações na publicação da ativista, comentaram personalidades conhecidas como o ator e comediante Marcelo Adnet, questionando o motivo que levou o responsável a fazer a mutilação. A modelo Ana Paula Siebert Justus, os caracterizando como "monstros" e pedindo que, ao "serem reconhecidos na rua", tenham "aquilo que merecem", incentivando uma espécie de justiça popular.



