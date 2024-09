Anatel vai premiar com R$ 7 mil para quem criar melhor solução para bloquear 'gatonet'

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) realizará neste mês um concurso voltado ao desenvolvimento de soluções para bloquear TV Boxes irregulares, aparelhos que transmitem de forma clandestina canais por assinatura e serviços de streaming pagos.





A maratona de programação, realizada em parceria com a Comunidade Hackathon Brasil, ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro e terá prêmios de até R$ 7.000 para o primeiro colocado.

As TV Boxes transformam televisões mais antigas em smart TVs, com conexão à internet, e possibilitam o acesso a aplicativos. Contudo, alguns dos modelos vendidos e usados não são homologados pela agência e oferecem acesso ilegal a conteúdo protegido pela Lei de Direitos Autorais, conhecidos como 'gatonet'.





No ano passado, a agência anunciou um plano de ação para combater o uso dos aparelhos piratas. Na ocasião, o órgão estimou que de 5 a 7 milhões de aparelhos estavam conectados de forma clandestina no país.

A partir do entendimento de como funcionam esses dispositivos não homologados, os programadores deverão desenvolver uma solução que seja capaz de interromper a troca de dados que ocorre entre as TV Boxes ilegais e seus usuários.





As inscrições para o chamado Hackathon TV Box podem ser realizadas até o dia 20 de setembro no site do evento. Os três primeiros lugares receberão prêmios de R$ 7.000 (1º), R$ 3.000 (2º) e R$ 2.000 (3º).

A Anatel tem em seu site uma lista de TV boxes homologadas que atendem os requisitos de qualidade, segurança e garantia exigidos pela legislação brasileira e pela regulamentação da agência. Em 2023, o órgão derrubou 3.900 servidores de TV boxes ilegais.