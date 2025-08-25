Ancelotti faz convocação para os últimos jogos de eliminatória da Copa 2026

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: contra o Chile, no Maracanã, em 4 de setembro, e diante da Bolívia, em El Alto, no dia 9. Com a vaga já garantida, o treinador italiano aproveitou a ocasião para testar novos nomes e abrir espaço a jogadores que não vinham sendo chamados.
As principais novidades são a ausência de Neymar, do Santos, que segue fora das convocações de Ancelotti, e a presença de nomes como Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit, além de Kaio Jorge e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.
Confira a lista do técnico Carlo Ancelotti:
Goleiros
Alisson – Liverpool
Bento – Al-Nassr
Hugo Souza – Corinthians
Defensores
Alexsandro Ribeiro – Lille
Alex Sandro – Flamengo
Caio Henrique – Monaco
Douglas Santos – Zenit
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Marquinhos – PSG
Vanderson – Monaco
Wesley – Roma
Meio-campistas
Andrey Santos – Chelsea
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham
Atacantes
Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
João Pedro – Chelsea
Kaio Jorge – Cruzeiro
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Raphinha – Barcelona
Richarlison – Tottenham
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.