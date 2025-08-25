Pesquisar

Sem Neymar

Ancelotti faz convocação para os últimos jogos de eliminatória da Copa 2026

Matheus Camargo - Redação Folha
25 ago 2025 às 17:03

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: contra o Chile, no Maracanã, em 4 de setembro, e diante da Bolívia, em El Alto, no dia 9. Com a vaga já garantida, o treinador italiano aproveitou a ocasião para testar novos nomes e abrir espaço a jogadores que não vinham sendo chamados.


As principais novidades são a ausência de Neymar, do Santos, que segue fora das convocações de Ancelotti, e a presença de nomes como Douglas Santos e Luiz Henrique, do Zenit, além de Kaio Jorge e Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

Confira a lista do técnico Carlo Ancelotti:


Goleiros

Alisson – Liverpool


Bento – Al-Nassr

Hugo Souza – Corinthians


Defensores

Alexsandro Ribeiro – Lille


Alex Sandro – Flamengo

Caio Henrique – Monaco


Douglas Santos – Zenit

Fabrício Bruno – Cruzeiro


Gabriel Magalhães – Arsenal

Marquinhos – PSG


Vanderson – Monaco


Wesley – Roma


Meio-campistas


Andrey Santos – Chelsea


Bruno Guimarães – Newcastle


Casemiro – Manchester United


Joelinton – Newcastle


Lucas Paquetá – West Ham


Atacantes


Estêvão – Chelsea


Gabriel Martinelli – Arsenal


João Pedro – Chelsea


Kaio Jorge – Cruzeiro


Luiz Henrique – Zenit


Matheus Cunha – Manchester United


Raphinha – Barcelona


Richarlison – Tottenham


Carlo Ancelotti Seleção brasileira Copa do Mundo Neymar futebol Convocação
