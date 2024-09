Aos 48 anos, Ronaldo Fenômeno relembra fatos da carreira no futebol

A Betfair celebrou, no último domingo (22), o aniversário de 48 anos de Ronaldo Nazário, embaixador da marca e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira.





Em entrevista exclusiva, o craque, duas vezes Bola de Ouro, relembrou os principais momentos da sua vitoriosa carreira, destacando as passagens por Cruzeiro e Corinthians no Brasil, Inter de Milão e Milan, na Itália, e Barcelona e Real Madrid, na Espanha.



INÍCIO NO CRUZEIRO





Em 1993, com então 16 anos de idade, Ronaldo chegou ao Cruzeiro vindo do São Cristóvão. Mesmo bastante jovem, rapidamente se destacou mostrando velocidade, habilidade e um faro de gol apurado, o atacante não demorou para conquistar espaço na equipe principal do clube mineiro.





O embaixador da casa de apostas destaca que seus primeiros anos no mundo da bola moldaram ele para ser um grande jogador profissional. "A passagem pelo Cruzeiro foi fundamental para tudo o que aconteceu na minha carreira. Era muito jovem e estava buscando meu espaço no futebol, e foi no clube mineiro que comecei a entender o que significava ser um profissional.”





“Convivi com muitos jogadores experientes como Toninho Cerezo, Careca, Dida e o técnico Ênio Andrade. Tive muitos momentos marcantes, como minha primeira partida como profissional contra a Caldense e meu primeiro gol como profissional, contra o Belenenses. Tive uma recepção calorosa da torcida que, desde o início, sempre acreditou em mim. Ali aprendi muita coisa e levei dessa época: a importância do trabalho duro e a disciplina de ser um profissional de alto rendimento, além de aprender a lidar com a pressão desde cedo. Esse início no Cruzeiro me deu a confiança necessária para encarar desafios maiores na Europa e na Seleção Brasileira. Sem dúvida, os primeiros passos em Minas foram a base para tudo que conquistei depois", destacou Ronaldo, em entrevista.





