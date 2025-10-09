Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pendurou a toga

Após deixar presidência do STF, Ministro Barroso anuncia aposentadoria

André Richter - Agência Brasil
09 out 2025 às 18:30

Compartilhar notícia

Nelson Jr./SCO/STF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), anunciou nesta quinta-feira (9) o pedido de aposentadoria e que hoje foi a sua última sessão plenária na Corte"Sinto que agora é hora de seguir novos rumos", afirmou.


O anúncio ocorre pouco após Barroso deixar a presidência do STF e ser alvo de sanções do governo dos Estados Unidos.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O ministro ainda deve permanecer no STF até a próxima semana para liberar processos que ainda estão sob a responsabilidade dele.


Com a saída de Barroso, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar novo integrante para a Corte.

Publicidade


PERFIL


Barroso chegou ao Supremo em 2013, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos. 


O ministro nasceu em Vassouras (RJ), é doutor em direito público pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e mestre em direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos.

Cadastre-se em nossa newsletter


Antes de chegar ao Supremo, atuou como advogado privado e defendeu diversas causas na Corte, entre elas a interrupção da gravidez nos casos de fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a defesa do ex-ativista Cesare Battisti. 

STF ministros do STF Luís Roberto Barroso Barroso Aposentadoria
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas