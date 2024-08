Atletas paralímpicos do Brasil recebem kits para competir nos Jogos de Paris

A Toyota do Brasil fez uma entrega simbólica na segunda-feira (12) de 550 kits com bolsas, pochetes e necessaires para os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris 2024.





O evento aconteceu em São Paulo, antes do embarque dos atletas para a competição na capital francesa. O projeto une o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a fabricante e o Projeto ReTornar. A ideia é transformar a necessidade em utilidade e sustentabilidade, com a criação de itens indispensáveis na rotina de um atleta.

Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 têm sua cerimônia de abertura marcada para 28 de agosto e o encerramento acontece no dia 8 de setembro.





Na solenidade, realizada na manhã de segunda-feira (12), no Centro de Treinamento Paralímpico, estavam presentes parte dos atletas que irá disputar os Jogos de Paris 2024, membros da diretoria e colaboradores da Fundação Toyota do Brasil e do CPB, como o vice-presidente Yohansson Nascimento e a diretora de Marketing, Loraine Ricino.



A parceria visa não apenas fornecer equipamentos essenciais para os atletas, mas também promover a sustentabilidade e a responsabilidade social.





As bolsas, pochetes e necessaires foram desenhadas por Lucas Julião, atleta de esgrima em cadeira de rodas e designer do CPB e cuidadosamente desenvolvidas pelos grupos de costura de Indaiatuba (Cooperativa Uni Arte Costura) e Sorocaba (Associação Social Comunidade de Amor – ASCA) para atender às necessidades dos atletas paralímpicos, garantindo praticidade e funcionalidade durante os Jogos, em Paris.

Para Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o investimento de patrocinadores vai muito além do simples apoio monetário.





“Ele representa a crença no potencial dos atletas com deficiência e na importância do esporte como uma ferramenta de inclusão e transformação social. Assim, damos as melhores condições de treinamento, equipamentos de última geração e a oportunidade de mostrar todo o potencial das pessoas com deficiência”, conclui o ex-atleta, eleito melhor jogador do mundo de futebol de cegos, bicampeão paralímpico (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do CPB desde 2017.





O evento simbolizou mais um ponto de união entre a Toyota do Brasil e o CPB por meio do conceito de economia circular, enfatizando a importância de práticas sustentáveis e a reciclagem de materiais. O projeto ReTornar, que integra esses conceitos, será representado durante a cerimônia, reforçando a parceria em prol de um futuro mais sustentável.





