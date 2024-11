Autor de atentado deixou mensagem a pichadora do 8/1 e chamou escultura no STF de 'estátua de merda'

Os policiais que realizaram buscas e varreduras no apartamento alugado por Francisco Wanderley Luiz, 59, em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, encontraram um recado para Débora Rodrigues, presa por participar dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.



No espelho do banheiro, as imagens mostram o nome Débora Rodrigues escrito com batom vermelho. Mais abaixo, aparece o seguinte texto: "Por favor, não desperdice batom! Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda se usa TNT".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O apartamento alugado por Francisco também continha explosivos, e policiais federais usaram um robô para abrir a residência.



Debóra Rodrigues está presa por pichar a estátua "A Justiça", que fica em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal). A frase pichada na escultura é uma referência à resposta do ministro do STF Luís Roberto Barroso a um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Perdeu, mané. Não amola!", disse o ministro ao homem que o abordara em Nova York.

Publicidade



O inquérito da Polícia Federal que investiga as explosões na praça dos Três Poderes será conduzido pela divisão de combate ao terrorismo, vinculada à DIP (Diretoria de Inteligência Policial).



A casa onde foi realizada a busca, segundo relatos, é dividida em quatro kitnets para aluguel. Ao menos uma pessoa estava no endereço quando os policiais chegaram.

Publicidade



No imóvel, segundo relatos de policiais que estavam na rua, havia muita bagunça e objetos espalhados.



Francisco Wanderley Luiz também era dono do carro encontrado com explosivos nas proximidades da Câmara dos Deputados. Ele disputou a eleição de 2020 como candidato a vereador pelo PL, com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), sem ter sido eleito -teve 98 votos.