Avião com 211 brasileiros deportados dos EUA pousa em MG

Um avião com 211 brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou nesta quarta-feira (26), às 13h25, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG). A informação foi confirmada pela BH Airport, concessionária que administra o terminal. O voo saiu do estado americano do Arizona.

Minas Gerais é um dos estados brasileiros com maior número de pessoas que tentam entrar nos Estados Unidos de forma irregular pelo México.

A política de deportação dos EUA começou a ser intensificada em 2019 pelo então presidente Donald Trump, que endureceu a legislação contra imigrantes ilegais.



No ano passado, primeiro ano de mandato do democrata Joe Biden na presidência do país, também foram registrados voos com deportados que chegaram ao Brasil. Biden chegou à Casa Branca com uma série de reformas imigratórias, mas algumas tropeçaram no Congresso.



O número de pessoas interceptadas cruzando a fronteira sul desde a posse de Biden subiu para 1.855.023, das quais 1.387.705 partiram de El Salvador, Guatemala, Honduras e México, segundo dados oficiais dos EUA.

Biden atribui isso à pobreza, violência, corrupção e aos efeitos das mudanças climáticas, e lançou um programa de investimentos para enfrentar o problema por meio de oportunidades econômicas.



Uma reportagem publicada em dezembro pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou que brasileiros deportados dos Estados Unidos relatam humilhação, racismo e maus-tratos sofridos durante as tentativas de entrar no país.



A reportagem entrou em contato com o Itamaraty e a Polícia Federal a respeito do voo com os deportados que chegou nesta quarta, mas não obteve retorno até a conclusão deste texto.