Avião de Cascavel cai em Vinhedo (SP) e deixa ao menos quatro mortos

Um avião de médio porte caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando ao menos 4 mortos, segundo a Defesa Civil, no início da tarde desta sexta (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.





Segundo a Voepass, antiga Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas." O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava em agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), está a caminho de Vinhedo.





Já o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, disse que está encaminhando agentes ao local.

"Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência."





A prefeitura de Vinhedo afirmou que não vai se pronunciar no momento sobre o caso.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.





Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído. Uma moradora do bairro Capela registrou chamas do avião, que caiu em frente à casa dela.





*Atualizado às 15h01*