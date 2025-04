Avião de pequeno porte cai em Itanhaém (SP) e deixa um morto

Um avião de pequeno porte caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no fim da tarde deste domingo (9).





Um homem morreu no acidente e outro ficou ferido, conforme informações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que atua no local.





O modelo do avião é um Cessna C150J com matrícula PT-AKY, parte do Aeroclube de Itanhaém, usado para treinamentos.





"A aeronave realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta de emergência às 17h42", disse, em nota a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto de Itanhaém.





A queda ocorreu na região da rua Mogi das Cruzes, na praia das Gaivotas, conforme informações da Defesa Civil. O local da queda fica no interior da aldeia indígena Awa Porungawa Dju.





Havia dois ocupantes no avião, ambos do sexo masculino. Um dos homens foi encontrado no interior da aeronave e outro do lado de fora, ainda de acordo com a corporação.





O homem que ficou preso às ferragens teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional de Itanhaém, enquanto o outro morreu.





As vítimas ainda não foram identificadas.