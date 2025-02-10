Avião que seria de Maringá pousa 'de barriga' em aeroporto no interior de SP

Um avião particular pousou "de barriga" no Aeroporto de Sorocaba, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10). Ninguém se feriu. De acordo com a imprensa local, seria de Maringá (Noroeste).





Falha nos trens de pouso causou a manobra. Segundo informações da Rede Voa, que administra o aeroporto da cidade, a falha na aeronave de modelo AC-90 motivou o piloto a arrastar a parte debaixo do avião pela pista.





Não houve feridos. Ainda de acordo com as equipes do aeroporto, os bombeiros do local e da cidade de Sorocaba se deslocaram para atender o caso. Nenhum passageiro ou tripulante precisou de assistência médica.





Cenipa autorizou o reboque do avião. Meia hora depois do pouso o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) realizou a inspeção na aeronave e autorizou a remoção.





Decolagens e pousos não foram afetados. Ainda segundo a Rede Voa, as operações do aeropotro seguiram normalmente depois do incidente.





NOTA REDE VOA





A Rede VOA informa que, na manhã desta segunda-feira (10), a aeronave modelo AC-90, prefixo PT OQY, realizou um pouso no Aeroporto de Sorocaba e apresentou falha nos trens de pouso, parando na pista de pousos e decolagens. Os bombeiros tanto da Rede VOA quanto do município foram acionados e prestaram assistência imediatamente. Não houve feridos e a aeronave será rebocada. O CENIPA foi informado para realizar a inspeção e autorizou a remoção cerca de meia hora após o pouso. Não houve pousos e decolagens afetados.



