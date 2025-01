Balneário Camboriú decreta emergência devido a alagamentos; litoral de SC entra em alerta

O município de Balneário Camboriú decretou situação de emergência na manhã desta quinta-feira (16), após fortes chuvas provocarem alagamentos em diversas áreas da cidade.





A água bloqueou avenidas importantes da cidade, como a Atlântica, que percorre a região da orla, além de inundar carros e residências. Pelo menos 17 vias estão interditadas devido aos alagamentos.





O litoral norte de Santa Catarina enfrenta chuvas intensas desde a noite de quarta-feira (15), atingindo também os municípios de Camboriú, Itajaí, Itapema, Tijucas, Governador Celso Ramos, que também declararam emergência.





Até as 16h, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina registrava 123 ocorrências ligadas às chuvas nessas cidades e na capital, Florianópolis. No total, 244 pessoas foram atendidas. Há casos de resgate de vítimas ilhadas, incluindo animais, desobstrução de vias, e pequenos deslizamentos.





Somente na capital a prefeitura registrava quase 50 ocorrências até as 17h30. Foram 30 alagamentos, dez deslizamentos e sete colapsos de muro. Não há feridos.





Entre 5h e 11h, Camboriú registrou 167 mm de chuva, seguido por Itajaí, com 142,1 mm, e Balneário Camboriú, com 122,6 mm.





A prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan (PSD), anunciou nas redes sociais a criação de um gabinete de crise para monitorar a situação. "A situação é grave e nos preocupa", afirmou em vídeo. Ela pediu que a população mantenha a atenção e evite sair de casa.





A água tomou conta da avenida Artenir Werner e ilhou o shopping Balneário, que fechou após ter o estacionamento externo e o subsolo alagados, e aguarda a normalização da situação para a reabertura.





Os alagamentos também bloquearam o acesso à estação rodoviária municipal, que está sem receber ônibus e orientou o público a procurar as empresas de transporte para orientações sobre remarcação de passagens. Localizada a poucas quadras da estação, a Câmara de Vereadores suspendeu o expediente e uma sessão extraordinária marcada para a tarde desta quinta.





A prefeitura disponibilizou abrigos emergenciais em três bairros. Até o momento, foi registrada a evacuação de uma família devido a um deslizamento de terra no bairro Pica-Pau.





A gestão também solicitou ajuda ao governo estadual e disse que o município tem limitações para atender a população atingida. "Nesse momento nós estamos sem todos equipamentos, colchões, tudo isso foi destinado para o Rio Grande do Sul no ano passado, então a cidade está sem nada", disse Juliana.





O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse pelas redes sociais que colocou equipes técnicas do estado à disposição do governo catarinense. "Santa Catarina foi um dos primeiros estados a nos estender a mão durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Agora é nossa vez de retribuir essa solidariedade", disse Leite.





O município de Blumenau enviou uma equipe da defesa civil municipal para Balneário Camboriú para dar apoio na resposta do município ao desastre.





De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, um trecho da BR-101 ficou totalmente bloqueado no km 138, e foi liberado após o meio-dia.





A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de chuva moderada e alagamentos pontuais para as regiões do Litoral Norte, Baixo e Médio Vale do Itajaí válido até esta tarde.





Em Itajaí, uma mulher foi resgatada em sua residência na região central da cidade. O coronel Onir Mocellin, coordenador da defesa civil municipal, disse que há alerta para chuvas mais fracas na sexta-feira (17) e o retorno da chuva forte no fim da tarde de sábado (18)





Na cidade de Itapema, a chuva bloqueou um túnel e alagou trechos dos bairros Ilhota, São Alto Bento, Morretes e Meia-Praia. O prefeito Alexandre Xepa (PL) publicou um vídeo nas redes sociais com água na altura do peito pedindo ajuda de pessoas que possam emprestar barcos para ajudar no resgate de ilhados.





A prefeitura também bloqueou o acesso ao morro do Encano, por onde passa a estrada que conecta Itapema a Camboriú, devido ao risco de deslizamentos.





Em Governador Celso Ramos, a força da chuva fez com que uma parte do quartel do Corpo de Bombeiros da cidade desabasse. A prefeitura alertou para risco de choque elétrico por causa da queda de postes no chão em diferentes áreas da cidade.





No município de Tijucas, foi emitido um alerta vermelho para risco de deslizamentos. A cidade registrou o maior índice de chuva do estado até o momento, superando 166 mm entre 6h e 12h.





Em Florianópolis, segundo a Climatempo, a previsão é de chover 39,3 mm na cidade, que já possui vias alagadas e rios transbordando.





Às 14h55, a Defesa Civil municipal emitiu um alerta severo de tempestade na região, indicando a possibilidade de raios, alagamentos e enxurradas. Às 15h45, a prefeitura usou as redes sociais para avisar que havia 41 ocorrências, com diversos pontos de alagamentos. Por isso, várias linhas de ônibus foram suspensas e a gestão Topázio Neto (PSD) pediu para a população evitar sair de casa.