No último dia

Barroso pede retomada do julgamento sobre descriminalização do aborto

André Richter - Agência Brasil
17 out 2025 às 17:21

Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu nesta sexta-feira (17), seu último dia no cargo, o agendamento de uma sessão virtual extraordinária da Corte para a retomada do julgamento sobre a descriminalização do aborto.


A análise do caso está parada desde setembro de 2023, quando a ministra Rosa Weber, atualmente aposentada, apresentou voto favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez.

A retomada do julgamento ocorre no último dia de Barroso no cargo de ministro do Supremo. A partir deste sábado (18), ele deixará a Corte após anunciar aposentadoria antecipada do cargo. 

O julgamento da questão é motivado por uma ação protocolada pelo PSOL em 2017. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime. A legenda alega que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana e afeta principalmente mulheres negras e pobres.

Luís Roberto Barroso Barroso Aborto descriminalização STF ministros do STF Votação no STF
