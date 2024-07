Basquete masculino estreia com derrota para a França nos Jogos Olímpicos

O Brasil teve um dia agitado de Jogos Olímpicos Paris 2024 neste sábado (27). Além do resultado expressivo na natação, outros atletas também competiram. O judô acabou eliminado cedo no primeiro dia da modalidade, enquanto o remo avançou às quartas de final no feminino e no masculino.





JUDÔ

O judô, modalidade que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil, fez a estreia em Paris 2024 com dois judocas da categoria ligeiro. Na Arena Champs de Mars, Michel Augusto (60kg) e Natasha Ferreira (48kg) acabaram parando na fase eliminatória diante de confrontos com japoneses.





Quem foi mais longe foi Michel Augusto, de apenas 19 anos. O judoca fez a primeira luta contra Sebastian Sancho, da Costa Rica. O brasileiro conseguiu um waza-ari sobre o adversário bem mais experiente e avançou para a segunda rodada para enfrentar Ryuju Nagayama, do Japão.

Na luta contra o japonês, Michel se portou muito bem, ganhando o apoio da torcida que gritava o nome dele durante o combate. O incentivo parece ter dado resultado e o brasileiro teve mais entradas efetivas que o adversário, mas sem conseguir pontuação.





A luta foi para o golden score, em que o brasileiro acabou sendo punido por uma entrada falsa e por segurar uma parte proibida do judogi do adversário.





