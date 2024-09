Botafogo vence, se distancia na liderança e esfria ânimo do Corinthians no Z4

O Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste sábado (14), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O líder Botafogo jogou melhor e ganhou com gols de Luiz Henrique e Almada. O gol do Timão foi de Rodrigo Garro.





Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Luiz Henrique e depois viram dois pênaltis marcados para o Corinthians. No primeiro, Romero parou em John. No segundo, Garro converteu na etapa final.





A equipe de Artur Jorge mostrou força para reagir e alcançar o desempate com Almada, o melhor em campo. O meia argentino participou diretamente dos dois gols. Enquanto isso, Raniele falhou em ambos os lances.





O Botafogo aproveitou o empate do Fortaleza com o Athletico-PR, também neste sábado, e se distanciou na liderança, com 53 pontos. Agora, tem quatro de vantagem em relação à equipe de Vojvoda.





O Corinthians tem "choque de realidade", cai para a 18ª colocação, com 25 pontos, e segue em situação crítica na zona do rebaixamento. O Timão comemorou a chegada de Memphis Depay e a classificação para a semifinal da Libertadores, porém, no Brasileirão o momento é dificílimo.





O técnico Ramón Díaz foi expulso nos minutos finais por empurrar um gandula.





O Botafogo voltará a campo para enfrentar o São Paulo, quarta-feira (18), em casa, pela ida das quartas de final da Libertadores. O Corinthians jogará contra o Fortaleza, terça (17), como visitante, pela ida das quartas da Sul-Americana.





Pelo Brasileirão, os cariocas enfrentarão o Fluminense, dia 21, no Maracanã. No mesmo dia, os paulistas receberão o lanterna Atlético-GO.