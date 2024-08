Boulos apaga vídeo de Hino Nacional com gênero neutro após repercussão negativa

deletou o vídeo onde aparece cantando o Hino Nacional modificado com o uso de gênero neutro de seu canal no YouTube. A decisão foi feita após a repercussão negativa nas redes sociais.

O candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL),





A gravação foi feita durante um comício do candidato no último sábado (24), no Campo Limpo, na Zona Sul da capital. Além de Boulos, a candidata a vice, Marta Suplicy (PT), e o presidente Lula (PT) também estavam no evento.





No vídeo que está circulando nas redes sociais, a intérprete que está cantando o hino troca a última estrofe para o gênero neutro, cantando "des filhes deste solo és mãe gentil" e "verás que um filhe teu não foge a luta". Originalmente, a letra diz "dos filhos deste solo és mãe gentil" e "verás que um filho teu não foge à luta".



Diante da reação negativa nas redes, o vídeo foi excluído e a campanha do candidato soltou uma nota sobre, afirmando que o uso da linguagem neutra não foi autorizada.





"A campanha, em momento algum, solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício no último sábado, 24, na Zona Sul da cidade. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional", diz o comunicado.



