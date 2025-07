Brasil está novamente fora do Mapa da Fome, indica relatório da ONU

Relatório apresentado nesta segunda-feira (28) durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU (Organização das Nações Unidas), na Etiópia, revela que o Brasil está novamente fora do Mapa da Fome. O país alcançou esse patamar em 2014, mas tinha retornado ao mapa no triênio 2018/2020. Agora, no estudo do triênio 2022/2024, ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.





O Mapa da Fome é um indicador global que identifica países em que mais de 2,5% da população sofrem de subalimentação grave (insegurança alimentar crônica). Estar no Mapa da Fome significa que uma parcela significativa da população do país não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável.



Em nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destacou que “a saída do Brasil do Mapa da Fome é resultado de decisões políticas do governo brasileiro que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável".

COMO É CALCULADO O MAPA DA FOME

A FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) adota alguns indicadores para monitorar a situação alimentar nos países. O principal deles é a Prevalência de Subnutrição (Prevalence of undernourishment – PoU), utilizado na construção do Mapa da Fome.

Esse indicador identifica, em cada país, o percentual da população em risco de subnutrição. O PoU é calculado a partir de três variáveis:





Quantidade de alimentos disponíveis no país, considerando produção interna, importação e exportação;

O consumo de alimentos pela população, considerando as diferenças de capacidade de aquisição (a renda);

A quantidade adequada de calorias/dia, definida para um indivíduo médio representativo da população.