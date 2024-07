Brasil tem decisões no vôlei masculino, boxe, canoagem e tênis de mesa nesta quarta-feira

O Brasil chega ao oitavo dia de competição dos Jogos Olímpicos Paris 2024 com uma série de compromissos. Destaque para o boxe feminino que volta ao ringue com Bia Ferreira (-60 kg).





Depois de derrotar a americana Jajaira Gonzalez na estreia, na última segunda-feira (29), a baiana está a uma luta de avançar para a semifinal e, consequentemente, garantir mais uma medalha olímpica, já que o boxe não tem a disputa pelo bronze. Além dela, Luiz Oliveira (-57 kg), no masculino, também estará em ação.



Já a seleção masculina de vôlei tem difícil jogo contra a Polônia, às 4h (de Brasília), e o time dirigido pelo técnico Bernardinho precisa vencer depois de perder na estreia para a Itália por 3 a 1. Na última rodada, o Brasil enfrentará o Egito.





Marcado inicialmente para terça-feira (30), o triatlo masculino - que tem Miguel Hildalgo e Manoel Messias como representantes do Brasil - foi adiado por conta do nível de contaminação do rio Sena, onde será disputada a prova de natação. Com isso, tanto a disputa dos homens, quanto das mulheres - no feminino

Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes serão nossas representantes - estão agendadas para esta quarta-feira (31).



Quem também deve passar por reavaliação é o surfe. Após ser suspenso por causa das condições extremas do clima, com ventos fortes e chuva que prejudicaram as ondas. A decisão da retomada será tomada às 0h45 (de Brasília) nesta quarta (31).

No feminino, Tainá Hinckel e Luana Silva aguardam para se enfrentarem por uma vaga nas quartas de final. Já Tatiana Weston-Webb terá pela frente a americana Caitlin Simmers. Já no masculino, Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca se encaram para saber quem segue para as semifinais.







Todas essas opções podem ser acompanhadas no Olympic Channel, com transmissão em inglês, na plataforma do COI (Comitê Olímpico Internacional) pelo site .

Quem optar pela narração em português terá as opções da Globo, na TV aberta, do streaming do Globoplay e da CazéTV (no Youtube), que também estará hospedado na Prime Vídeo, e os canais Sportv, na TV por assinatura.





