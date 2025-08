Brasileiro morre após cair de sacada de prédio em Ibiza, na Espanha

Um brasileiro morreu neste domingo (03) após cair da sacada de um prédio em Ibiza, na Espanha. Lucca Cambraia Braga Ferreira, 27, passava férias na ilha.





Segundo relatos de familiares, que não quiseram se identificar, Lucca sofreu queda do terceiro andar e bateu com a cabeça. A polícia espanhola vai investigar o caso.





Um parente de Lucca viajou até a Espanha para acompanhar a liberação do corpo ao Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha o caso e presta assistência aos familiares.





Lucca era de Barra do Piraí, município do sul fluminense a 126 km do Rio de Janeiro. Ele era dentista e atendia em consultório na cidade. Nas redes sociais, a prefeita Katia Miki (Solidariedade) lamentou a morte do brasileiro.

"Um jovem barrense cheio de sonhos e que estava construindo uma carreira exemplar. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos nesta hora tão difícil", escreveu.









