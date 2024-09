Campanha de doações para bibliotecas do Rio Grande do Sul entra na última semana

A campanha de arrecadação de livros para reconstrução das bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul, promovida pelo Sesc PR, está na reta final.





Até o fim deste mês, próxima segunda-feira (30), os interessados podem contribuir com livros de literatura, novos ou em bom estado, entregando-os nas unidades do Sesc e do Senac.

A ação, que foi lançada em agosto durante a abertura da 43ª Semana Literária, busca arrecadar romances, contos, poemas, livros infantis, de artes ou teorias literárias.





O objetivo é apoiar a recuperação dos acervos bibliotecários atingidos pelas enchentes no estado gaúcho entre abril e maio deste ano. No entanto, até o momento, segundo a organização, o saldo de doações em Londrina não atingiu as expectativas.

É importante destacar que a campanha não está recebendo livros didáticos, apostilas, enciclopédias, materiais técnicos ou exemplares avariados.





A equipe responsável pela triagem no Sesc Londrina Cadeião alertou sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em desapegar de livros de literatura, resultando no envio de materiais desatualizados ou sem valor para a proposta.





